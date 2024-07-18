ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الخميس

كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الخميس، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

* أولًا : أنشطة القرآن الكريم*

* مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.

* مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.

* مراكز التلاوة: وتعقد بمسجدين عقب صلاة الظهر.

* برنامج (صحح قراءتك): ويعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.

* مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.

* مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م ، ومن 2م:4م.

* برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (17) حلقة تحفيظ عن بعد.

ثانيًا : أنشطة الدعوة

- تنفيذ ندوات مجالس العلم والذكر بعدد (2780) ندوة بجميع المديريات .

- تنفيذ نشاط الكراسي العلمية بعدد (3) مديريات بواقع (4) مساجد (القاهرة - الغربية - كفر الشيخ ) .

- تنفيذ نشاط مجالس الإقراء بعدد (4) مديريات بواقع (5) مساجد (القاهرة - سوهاج - الجيزة - الشرقية).

- تنفيذ الدروس المنهجية أئمة بعدد (18) مديرية بواقع (165) مسجدًا (القاهرة - الإسكندرية - مطروح - المنيا - الغربية - كفر الشيخ - القليوبية - السويس - جنوب سيناء - الوادي الجديد - أسيوط - الفيوم - سوهاج - الشرقية - الأقصر - البحيرة - بورسعيد - بني سويف).

- تنفيذ الدروس المنهجية واعظات بعدد (5) مديريات بواقع (10) مساجد (سوهاج - الشرقية - القاهرة - أسيوط - الغربية - المنيا ).

علمًا بأن موعد انعقاد جميع أنشطة البرامج الدعوية عقب صلاة المغرب.