نجل ترامب يسخر من زيلينسكى بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسى.. صورة

وكالات

سخر نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دونالد جونيور، من فلاديمير زيلينسكي، بصورة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، من الانتخابات الرئاسية.

ونشر جونيور "لقطة شاشة" ساخرة لهاتف بايدن، مع 52 مكالمة فائتة لم يرد عليها من فلاديمير زيلينسكي.

وتضمنت الصورة عددا من الرسائل التي تلقاها بايدن من زيلينسكي، وتضمنت: "سيظل هناك مال لي، أليس كذلك؟؟؟، أنا خائف، من فضلك أجب!!!!".

وفي اليوم السابق، أعلن الرئيس جو بايدن، أنه لن يخوض معركة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، لكنه يعتزم العمل حتى نهاية فترة ولايته الحالية.

وفي الوقت نفسه، دعم بايدن ترشيح نائبته كامالا هاريس، للانتخابات الرئاسية، وصرح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مرارًا وتكرارًا، أنه سيكون من الأسهل عليه هزيمة هاريس.