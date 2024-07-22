اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يوليو 2024 05:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 5 فى إطلاق نار داخل دار لرعاية المسنين بكرواتيا.. ورئيس الوزراء يدين

الإثنين، 22 يوليو 2024 04:01 م
مقتل 5 فى إطلاق نار داخل دار لرعاية المسنين بكرواتيا.. ورئيس الوزراء يدين الشرطة الكرواتية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام كرواتية بأن مسلحاً قتل 5 أشخاص فى دار لرعاية المسنين بمدينة داروفار شرقى زغرب.

وقال وزير الصحة فيلي باروس، إن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم ونقلوا إلى المستشفيات.

وأدان رئيس الوزراء الكرواتى أندريه بلينكوفيتش اليوم الاثنين، الهجوم المسلح الذي استهدف دار رعاية لكبار السن في بلاده وأسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.

وأعرب بلينكوفيتش - عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية - عن صدمته إزاء مقتل 5 أشخاص في دار رعاية لكبار السن في بلدة "داروفار" الواقعة بوسط البلاد، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وألقت الشرطة الكرواتية القبض على المسلح الذي فتح النار في وقت سابق اليوم على دار رعاية تأوي حوالي 20 شخصا؛ ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وأكدت السلطات أنها تجري تحقيقا لمعرفة الدافع وراء الهجوم.







كرواتيا

الشرطه الكرواتيه

اطلاق نار داخل دار لرعايه المسنين

اخبار كرواتيا

رئيس وزراء كرواتيا




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة