كرواتيا: القبض على 9 أشخاص للاشتباه فى تهريب مهاجرين من صربيا عبر نهر الدانوب

وكالات

ألقت الشرطة الكرواتية القبض على تسعة أشخاص يشتبه فى تهريبهم مهاجرين من صربيا إلى داخل كرواتيا العضوة فى الاتحاد الأوروبى عبر نهر "دانوب".



وذكرت الشرطة الكرواتية- فى بيان، أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم /الجمعة/- أن المشتبه بهم تعاونوا مع أشخاص مجهولى الهوية فى صربيا لتنظيم دخول غير قانونى عبر نهر "دانوب" لرعايا أجانب وتحقيق مكاسب مالية، مضيفة أن كل المشتبه بهم المحتجزين هم مواطنون كرواتيون.



ويفصل نهر "دانوب" كرواتيا من الشرق عن صربيا، حيث تقع الدولتان على ما يسمى بطريق البلقان البرى الذى يستخدمه المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى غرب أوروبا.