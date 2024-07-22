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مزاد على لوحة سيارة "أ أ م - 1" المميزة بسعر تخطى نصف مليون جنيه

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:15 م
مزاد على لوحة سيارة "أ أ م - 1" المميزة بسعر تخطى نصف مليون جنيه لوحة سيارة "أ أ م - 1" المميزة
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها و صل 600 ألف جنيه، تحمل رقم (أ أ م- 1) وحتى الآن متزايد عليها 5 أشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:


1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

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