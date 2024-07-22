مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي: حادث محاولة اغتيال ترامب أثبت فشلنا

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي تشيتل، إنّ "حادث محاولة اغتيال ترامب أثبت فشلا كبيرا لدينا وعلينا ضمان عدم حدوثه مستقبلا"، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت: "عملنا خلال يناير 2024 على تعزيز الأمن في 250 موقعا بالولايات المتحدة، و لدينا خطط تعاونية مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون لضمان توفير الحماية وتعزيز الأمن بالولايات المتحدة".

وتابعت: "طلبنا حشد المعلومات والأدلة كافة وتطبيق المعايير الأمنية وأطلقنا حملة تحقيقات بشأن حادث محاولة اغتيال ترامب".

وواصلت: "نحتاج إلى مزيد من الموارد لتطبيق التدابير الأمنية وتقديم الخدمات لمئات الأمريكيين".