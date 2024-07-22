محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط الاستراتيجى المحدث لمدينة قلين

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏‎صدّق اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على المخطط الإستراتيجى المحدث لمدينة قلين، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وسبق اعتماد المخطط الاستراتيجي العام وكذا المخطط التفصيلي لمدينة قلين ونظرا لاستحداث الوحدة المحلية لقرية الحرية شاملة جزء من الحيز العمراني للمدينة الأمر الذي تطلب تعديل المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة فصلاً عن قرية الحرية بمساحة مضافة للحيز حوالي 37 فدانا ليصبح إجمالي مساحة المدينة 490 فدان تقريباً.

‏‎وقال محافظ كفرالشيخ، إن المخطط الإستراتيجى المحدث لمدينة قلين، يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية. ذلك الأمر الذى يتواءم مع توجهات الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المخطط الإستراتيجى المحدث لمدينة قلين، يهدف إلى تحويل مدينة قلين إلى مدينة مستدامة ذات بيئة نظيفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة، هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية لهم، مثل التعليم والصحة والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما فى ذلك شبكات الطرق والمرافق والخدمات، فى إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة فى ربوع مصر.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن التصديق علي المخطط الإستراتيجى المحدث لمدينة قلين، يأتي تمهيدًا لاعتمادها من وزير الإسكان والمرافق، طبقًا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، كما أن فور نشر قرار الإعتماد بجريدة الوقائع المصرية، ستقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، باستكمال الإجراءات للعمل به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قلين حتى يتم العمل به وتنفيذ المشروعات المقترحة وفقًا لأولويات التنمية.