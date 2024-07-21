محافظ كفر الشيخ: خطة عاجلة للتوسع فى إنشاء الحدائق والمساحات الخضراء

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الحديقة المركزية المجانية، بمدينة كفرالشيخ، والتى تبدأ من ميدان الملك عبدالله حتى موقف كفرالشيخ الجديد، وتضم مساحات خضراء، وألعاب أطفال على أحدث طراز، وبرجولات، ومنافذ لبيع المشروبات والمأكولات، فضلاً عن تفقد نادي الخالدين، وحديقة صنعاء، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، نادى وحديقة الخالدين، وسط مدينة كفرالشيخ، والذى يعد من أهم المشروعات الترفيهية والاجتماعية والخدمية بالمحافظة، حيث تفقد قاعة المناسبات، والمعلب الرياضى، والفندق، وغرفة الچمنازيوم، وقاعة الفيديو وألعاب الكمبيوتر، والجناح الفندقى، وقاعة الإجتماعات، وجميع الغرف الفندقية وغيرها من أقسام نادى الخالدين، والذي يستقبل جميع أبناء محافظة كفرالشيخ.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، حديقة صنعاء، والتى تعد مقصدًا للعديد من الزوار، ومتنفس ترفيهى متميزًا لأبناء كفرالشيخ، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه، وحمام سباحة، وفندق، ومطعم متميز، حيث تفقد فندق مارينا، وقاعة ألف ليلة وليلة، وحديقة الحيوانات، موجهًا بتطوير شامل للحديقة، مع الحفاظ على المساحات الخضراء، وتكثيف أعمال النظافة.

وحرص محافظ كفرالشيخ، على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم ميدانيًا خلال جولته، وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، كما أثنى المواطنين على اهتمام محافظ كفرالشيخ، بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم، والاستماع لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه في إطار تطوير عددًا من الحدائق والمتنزهات بالمحافظة، سيتم وضع خطة عاجلة للتوسع فى إنشاء الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء على مستوى مدن وقرى المحافظة، لتقديم الخدمات الترفيهية المتنوعة للأهالى، وتوفير بيئة صحية وترفيهية، تلبى إحتياجات المواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات يعد من أهم المشروعات الترفيهية والاجتماعية والخدمية، ومتنفس لجميع أبناء المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بتوفير سبل الترفيه والخدمات، وتعزيز وتنمية المجتمع، و توفير مساحة ترفيهية وثقافية مميزة لأهالي محافظة كفر الشيخ.