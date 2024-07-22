محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد دير سانت كاترين للتهنئة بتوليه منصبه الجديد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد دير سانت كاترين برئاسة الأب بارفليوس وكيل الدير وقدم الوفد التهنئة للمحافظ لثقة رئيس الجمهورية وتوليه المنصب متمنين له دوام التوفيق والنجاح، معبرين عن سعادتهم ورضاهم التام بأعمال تطوير مدينة سانت كاترين وإنشاء مشروع التجلي الأعظم مقدمين الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتبنيه فكرة التجلي الأعظم والتي من شانها الارتقاء بالسياحة الدينية والبيئية والتراثية.

وسلم الوفد خطابا من الأنبا ديمانيوس مطران دير سانت كاترين، يهنئ فيه المحافظ بثقة القيادة السياسية، ويؤكد فيه علي التعاون المثمر بين الدير والمحافظة.

وفي نهاية اللقاء سلم وفد الدير محافظ جنوب سيناء نسخة من وثيقة العهدة المحمدية والتي يعرف عنها أنها وثيقة أثرية في الدير عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وصى بها المسلمين بالمسيحيين وشهد عليها الصحابة وكتبها علي بن أبي طالب والعهدة مختومة ببصمة تمثل يد الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة الى كتب تراثية عن الدير وسيناء.

وقدم المحافظ شكره للوفد على هذه الزيارة كما وعد بزيارة قريبة الى مدينة سانت كاترين في إطار جولاته الميدانية بكافة مدن المحافظة، للوقوف على اخر الأعمال الجارية بمشروع التجلى الأعظم وكذا زيارة الدير وعقد لقاءات مع الرهبان والاستماع إلى أرائهم.