اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يصدق على صرف بدل المنطقة الحرة بإجمالى 16.5 مليون جنيه

الإثنين، 22 يوليو 2024 07:57 م
محافظ بورسعيد يصدق على صرف بدل المنطقة الحرة بإجمالى 16.5 مليون جنيه اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد أثناء الاجتماع مع القيادات التنفيذية
بورسعيد محمد فرج - محمد عزام

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صدق اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، على صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية عن الفترة من يوليو 1/7/2024، حتي ديسمبر 13/12/2024، وذلك بإجمالي مبلغ 16.5 مليون جنيه.

 

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في صرف مبلغ 11081880 جنيه، لأصحاب المعاشات، و5 ملايين جنيه للعاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 2024/7/23، حتي 13/12/2024، على أن يتم صرف بدل المنطقة الحرة للمعاشات من الصباح الباكر، والعاملين من أول أغسطس خلال ماكينات الصراف الآلي.

 

 







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بدل المنطقة الحرة لاصحاب المعاشات




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