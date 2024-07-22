محافظ بورسعيد يستعرض منظومة العمل داخل المركز التكنولوجى لتراخيص المحال

بورسعيد محمد فرج

استعرض اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، شرحا تفصيليا حول سير وانتظام منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ، والذي يضم منظومة شاملة جديدة لإصدار تراخيص المحلات بما تشمله من قاعدة بيانات خاصة بالمحلات في جميع الأحياء ببورسعيد، لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكل أنواع الأنشطة المتعددة .

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، وأيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد والمهندسة مي المسلماني مدير المركز ومسئول سلامة الغذاء والحماية المدنية .

ومن جانبه أكد المحافظ على أهمية مواصلة تطوير مستوى الأداء في الخدمات المقدمة بالمركز، والحفاظ على الشفافية والنزاهة وسرعة تقديم الخدمات للمواطن .