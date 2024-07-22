اليوم السابع
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محافظ البحيرة تقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 230 درجة

الإثنين، 22 يوليو 2024 04:45 م
محافظ البحيرة تقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 230 درجة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قررت الدكتورة جاكلين عازر  مواليد محافظ البحيرة، النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى  2024/2025 م للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة ليكون 230 درجة، وذلك فى المدارس التى بها أماكن شاغرة على مستوى المحافظة لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي وإستكمال الأعداد المطلوبة.

كما قررت محافظ البحيرة، النزول بالقبول بفصول الخدمات بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين بحد أدنى 180 درجة.

من جانبه أكد  يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.







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