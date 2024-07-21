حياة كريمة.. محافظ الأقصر يلتقي بوفد شركة الغاز لبحث المعوقات بقرى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من شركة غاز مصر برئاسة المهندس خالد رسلان المشرف على منطقة جنوب الصعيد بالشركة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال مشروعات توصيل الغاز بالمحافظة وقرى حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من أعمال توصيل الغاز بمدن الأقصر والقرنة والبياضية وإسنا وأرمنت، حيث أشاد المحافظ بالجهود المبذولة في ذلك القطاع بالمحافظة، كما تم مناقشة بعض المشاكل والمعوقات ببعض قطاعات العمل الجاري تنفيذها في أعمال الغاز بمدينتي إسنا وأرمنت ، وذلك بحضور علي عثمان رئيس مدينة ارمنت، ونائب رئيس مركز إسنا المهندسة صباح منصور، والمهندسة الهام شيباني مديرية الطرق بالأقصر.

وأوضح مسئولي شركة الغاز، خلال اللقاء، إنه تم استكمال أعمال الغاز المتبقية بشارع المستشفي بمدينة إسنا عقب زيارة المحافظ الأخيرة، وبالنسبة لبعض المعوقات بمركز أرمنت، وجه محافظ الأقصر بالتنسيق الفوري والنزول إلى تلك المواقع للتغلب على تلك المعوقات واستكمال أعمال الاختبارات للانتهاء من الأعمال، حيث وعد مسؤولي الغاز بانتهاء الأعمال في بداية شهر سبتمبر المقبل.

كما استقبل المحافظ، وفد من قطاع كهرباء الأقصر برئاسة المهندس عوض مصطفي مدير عام الشؤون الفنية بقطاع توزيع كهرباء الأقصر، لمناقشة الأعمال الجاري تنفيذها بالقطاع وذلك بحضور المهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بديوان عام المحافظة، حيث تم خلال اللقاء حل مشكلة تعارضات بعض الأعمدة الهوائية بشارع كورنيش النيل بمدينة أرمنت الجاري تطويره، حيث وجه المحافظ بالتنسيق واستبدال الأعمدة الهوائية بكابل منخفض.



بحث معوقات الأعمال في قرى إسنا وأرمنت ضمن حياة كريمة



إجتماع لبحث معوقات الأعمال في قرى إسنا وأرمنت ضمن حياة كريمة