عقوبة للمتخلفين عن المغادرة.. تنبيه لحاملى تأشيرة الحج

كتبت ـ إيمان حنا

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تنبيهاً لحاملى تأشيرة الحج، بضرورة المغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، محذرة من أن التخلف عن المغادرة مخالفة نظامية تستوجب العقوبة.وفق "سبق" .

وأكدت الوزارة، أن تأشيرة الحج صالحة للحج فقط، ولا تمكن حاملها من العمل، ولا تسمح بالإقامة.

وأضافت أن الالتزام يمثل وعيا بالنظام، وسلوكا حضاريا كأفضل ختام لأجمل رحلة.

وعلى صعيد متصل، كانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، قد دعت ضيوف الرحمن الذين أدوا فريضة الحج إلى التسوق في حدود المعقول، تجنباً لمخالفة الأوزان المعتمدة في رحلة المغادرة.

وأوضحت الوزارة، أن من الطبيعي أن يحرص ضيوف الرحمن بعد انتهائهم من أداء المناسك على شراء ما يذكرهم بالرحلة الإيمانية.

وحثت الوزارة، ضيوف الرحمن من الحجاج، على تذكر ألا تتجاوز الهدايا وزن الأمتعة المسموحة في السفر.

ومن جهة أخرى، بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم؛ عقب انتهاء موسم الحج مباشرة، بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.