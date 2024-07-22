طرق بسيطة لتقليل الالتهابات المزمنة.. تقليل السكر وممارسة الرياضة أبرزها

كتبت فاطمة خليل

يحدث الالتهاب عندما يحارب جسمك الأشياء التي تضره، مثل العدوى والإصابات والسموم، من أجل شفاء نفسه، ومع ذلك، يمكن أن يصبح الأمر مزمنًا عندما تستمر هذه الاستجابة، مما يترك جسمك في حالة تأهب دائم، وقال الأطباء إن الالتهاب المزمن له تأثير سلبي كبير على أنسجتك وأعضائك، مما يسبب أمراضًا خطيرة مختلفة، تابع القراءة لمعرفة بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص منها، بحسب موقع تايمز ناو.

إذا لم يتم علاج الالتهاب، فقد يؤدي ذلك إلى تلف أنسجة الجسم بمرور الوقت مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

ويقول الأطباء إن الالتهاب المزمن هو السبب الجذري للعديد من الأمراض الفتاكة، يُشار إليه أيضًا باسم الالتهاب البطيء طويل الأمد الذي يستمر لفترات طويلة تتراوح من عدة أشهر إلى سنوات، وتختلف تأثيرات الحالة باختلاف سبب الإصابة وقدرة الجسم على إصلاح الضرر والتغلب عليه.

على الرغم من أن الالتهاب هو أحد الطرق التي يحمي بها جسمك نفسه من الأذى، إلا أنه إذا لم تتم معالجته، فقد يؤدي إلى تلف أنسجة الجسم بمرور الوقت مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري والقلق والاكتئاب والخرف وحتى السرطان، في حالات الالتهاب الطبيعي، قد تلاحظ أعراض مثل الألم والتورم وتغير لون الجلد والتعب، ولكن إذا استمر الالتهاب، فإن الالتهاب طويل الأمد سيتطلب عناية طبية فورية.

طرق الحد من الالتهابات المزمنة

ويوصي الأطباء باتباع نمط مضاد للالتهابات يمكنك اتباعه لمساعدتك في التخلص من الحالة، والذي يشمل:

من المهم أن تعتني بنظامك الغذائي إذا كنت تعاني من التهاب مزمن، ووفقا للخبراء، فإن تناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك والجوز وبذور الكتان وفول الصويا هو المفتاح للتخلص من هذه الحالة.

يجب عليك أيضًا تضمين الأطعمة المضادة للالتهابات مثل العنب والكرفس والتوت والثوم وزيت الزيتون والشاي والتوابل مثل الزنجبيل وإكليل الجبل والكركم.

تأكد من تجنب الكربوهيدرات المكررة واللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والأطعمة عالية المعالجة والتي تشمل منتجات الدقيق الأبيض والأرز سريع التحضير والبطاطس سريعة التحضير تمامًا.

كن واعيًا بمصادر الدهون لديك وقلل بشكل كبير من تناول السكر.

وينصح خبراء التغذية أيضًا بالتحقق من الملصقات الغذائية للتأكد من عدم وجود سكر مخفي، والذي عادة ما يتم إدراجه تحت أسماء عديدة - بما في ذلك بلورات القصب وعصير القصب المتبلور.

تساعد التمارين المنتظمة على تقليل الالتهاب بشكل كبير عن طريق المساعدة في زيادة إنتاج الهرمونات وتقليل الدهون في الجسم، وفقًا للدراسات، فإن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30-45 دقيقة، مثل المشي وركوب الدراجات والركض، يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

تأكد من البدء بالمشي لمدة 5 دقائق يوميًا ثم زيادة المدة إلى 20-30 دقيقة خلال شهر، يمكنك أيضًا تجربة بعض التمارين الممتعة مثل الزومبا والبيلاتس والتمارين الرياضية لجعلها أكثر إثارة للاهتمام.

من المهم للغاية تنظيم وتنظيم أنماط نومك للتخلص من الالتهابات، وفقًا للدراسات، فإن عدم القدرة على النوم والراحة بشكل صحيح يؤثر سلبًا على الاستجابة الالتهابية لجهازك المناعي، في حين أن كثرة النوم يمكن أن تزيد أيضًا من مستويات علامات الالتهاب.

ولذلك، وفقًا للخبراء، فإن فترات النوم الموصى بها للبالغين تشمل 7-9 ساعات كل ليلة، مما يساعد على تجنب الالتهابات منخفضة الدرجة المرتبطة بالشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

التوقف عن استهلاك السكر

من المهم تقليل تناول السكر لأنه يمكن أن يقلل الالتهاب بشكل كبير. وفقا للأبحاث، فإن تناول الكثير من السكر المكرر - والذي يأتي معظمه من المشروبات والأطعمة السكرية يزيد الالتهاب - يرتبط بمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الكبد والفشل الكلوي والسرطان.

وفقا للأطباء، يجب عليك استبدال الأطعمة المحملة بالسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة للتخلص من علامات الالتهاب. تناول الأطعمة الكاملة في نظامك الغذائي لأنها مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد المغذية المهمة الأخرى لمساعدتك على النمو والتمتع بصحة جيدة.

المكملات العشبية الطبيعية

بعض الأعشاب الطبيعية مثل الزنجبيل والكركم والقرفة غنية بالخصائص المضادة للالتهابات والزيوت الأساسية التي تقلل الالتهاب وآثاره الجانبية اللاحقة، تساعد معظم هذه الأعشاب أيضًا في علاج مشاكل الجلد المزمنة والألم الناجم عن الالتهابات مثل التهاب المفاصل.