إندبندنت: متاجر بريطانيا تضع قيودا على مبيعات الفواكه والخضراوات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن وزير الغذاء البريطانى مارك سبنسر استدعى رؤساء المتاجر ليستمع إلى مشاكلهم وكيف يعملون "لإعادة ملء الأرفف مرة أخرى" وسط نقص في الفواكه والخضراوات الطازجة.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يستمر فيه المستهلكون في مواجهة قيود الشراء على بعض المنتجات الطازجة مثل الطماطم والخيار والفلفل أو حتى الرفوف الفارغة حيث يواجه تجار التجزئة مشاكل الإمداد.

وأوضحت الصحيفة أن متجر "ليدل" أصبح أحدث سوبر ماركت يضع قيودًا على مبيعات بعض الفواكه والخضراوات.

ووضع المتجر حدودًا لمبيعات الفلفل والطماطم والخيار عند ثلاثة لكل عميل ، بسبب "الزيادة الأخيرة في الطلب".

وأوضحت الصحيفة أن متاجر موريسونز وأيسدا وتيسكو ألدى، بدأت الأربعاء فى إدخال حدود للعملاء على بعض المنتجات الطازجة حيث ترك النقص رفوف السوبر ماركت فارغة.

وقال سبنسر: "إن الوضع الحالي يظهر مدى اعتمادنا على طرق تجارية معينة لبعض أنواع الطعام أعرف أن العائلات تتوقع المنتجات الطازجة التي يحتاجون إليها على الرفوف عندما يذهبون إلى متجرهم. هذا هو السبب في أنني اتصل برؤساء السوبر ماركت لمعرفة ما يفعلونه لإعادة تخزين الأرفف مرة أخرى ولإيضاح كيف يمكننا تجنب تكرار ذلك."

وأضاف "أثناء قيامنا بالتسوق ، يجب علينا جميعًا أن نقدم شكرنا لعشرات الآلاف من المزارعين ومنتجي المواد الغذائية في المملكة المتحدة لأنهم يوفرون لنا الغذاء على مدار العام وظهرت قوتهم في الحفاظ على استمرارنا خلال الوباء."

ويعتقد تجار التجزئة أن المشاكل تنبع من ضعف الإنتاجية في القارة وشمال إفريقيا وأن الإمدادات ستتحسن في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقال الاتحاد الوطني للمزارعين (NFU) إن النقص في بعض الفواكه والخضروات في محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة يمكن أن يكون "قمة جبل الجليد". قال نائب الرئيس توم برادشو إن الاعتماد على الواردات جعل المملكة المتحدة عرضة "لصدمة الأحداث الجوية".