طب بيطرى جامعة كفر الشيخ يحتفل بتخريج الدفعة 30.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد مسرح جامعة كفر الشيخ، حفل خريجي كلية الطب البيطري كفر الشيخ الدفعة 30، وعددهم 402 خريج وخريجة، وأول دفعة من البرنامج المميز "صحة وسلامة الغذاء"، وعددهم 38 خريج، ، بحضور الآلاف من الطلاب وقيادات جامعة كفر الشيخ، وأسر الطلاب، احتفالا بتخرجهم، بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

وتعددت فقرات الاحتفالية ما بين تكرم قيادات جامعة كفر الشيخ، وتكريم الطلاب الخريجين، وتكريم عدد من مجلس إدارة نقابة الأطباء البيطريين، كما قدمت فرقة كلية التربية النوعية عدد من الفقرات الغنائية المتعددة، إضافة العزف على القانون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور بسيوني، هليل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور نشأت عبد الباري نقيب الأطباء البيطريين كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النقابة، والدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة، والدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بدمياط، والدكتور عادل عبد العزيز وكيل وزارة الطب البيطري الغربية والدكتور فريد مراد، نقيب الأطباء البيطريين دمياط.



أعضاء نقابة كفر الشيخ البيطريين



الحضور من الطلاب وأولياء أمورهم



الحضور من أولياء أمور الطلاب



العزف بالقانون



القسم الذي ردده خريجو الدفعة 30 بكلية الطب البيطري



تكريم نقابة أطباء كفر الشيخ



جانب من الاحتفالية



جانب من الحضور بالكلية



جانب من الحضور في الاحتفالية



عميد كلية الطب البيطري بكفر الشيخ