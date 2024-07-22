كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، ورش ومعامل كلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ، وذلك في إطار حرصه على دور جامعة كفر الشيخ والبحث العلمي في تحقيق التنمية، وذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة.

اطلع محافظ كفرالشيخ، على المعدات الحديثة الموجودة في الورش والمعامل البحثية، بكلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ، والمشاريع البحثية التي يقوم بها الطلاب، والخامات التي يتم تصنيعها في الورش والمعامل، وأثنى محافظ كفرالشيخ علي المستوى المتقدم للمعدات والآلات الموجودة في الورش، وجودة المشاريع البحثية التي يقوم بها الطلاب، وتنوع المنتجات التي يتم تصنيعها في الورش، من خلال إستخدام التكنولوجيا المتقدمة في تشغيل المعادن باستخدام تقنية الليزر.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية ربط التعليم النظري بالتطبيق العملي، وضرورة تشجيع البحث العلمي والابتكار، وأهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع، وزيادة فرص التدريب العملي للطلاب، مؤكدًا علي تعزيز التعاون بين الجامعة ومحافظة كفرالشيخ لتحقيق التقدم في مختلف المجالات.



احدى الماكينات بورشى كلية هندسة كفر الشيخ



احدى ورش كلية هندسة كفر اشيخ



محافظ كفر الشيخ يتفقد ورش ومعامل كلية الهندسة بالجامعة