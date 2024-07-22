ضحايا الطمع.. احذر ضياع فلوسك بوهم التوظيف و5 علامات لتنبيهك

كتب: أمنية الموجى

انتشرت فى الفترة الأخيرة بالعديد من الجهات المختصة بالتحقيق في قضايا النصب والاحتيال والمتعلقة بالاستيلاء علي أموال المواطنين، كثيرًا من البلاغات والقضايا المتعلقة بتوظيف أموال المواطنين وضياع أموالهم بوهم توظيفها لدى العديد من الشركات الوهمية التى تعتاد الاحتيال على المواطنين .

فتوظيف الأموال عملية احتيال قديمة جدا، تعتمد على إغراء العميل بدفع مبلغ معين، والحصول على نسبة من الأرباح شهريا، والحقيقة أن القائمين على مثل هذه الشركات يقومون فقط بمحاولة جمع أكبر مبلغ معين في وقت قصير من خلال إغراء المتعاملين بأرباح فعلية في أول شهر أو شهرين ومن ثم يقوم المتعاملون بإخبار أشخاص آخرين وإغرائهم بالربح فيقدمون أموالهم لهذه الشركات والتي غالبا ما تعلن الإفلاس أو الهرب في وقت قصير.

إزاى تتفادى الوقوع فى فخ النصب:



عشرات المواطنين يقعون في فخ توظيف الأموال والنصب عليهم واستيلاء أموالهم، بوهم الأرباح الشهرية المغرية، لذلك نقدم لك 5 أسباب تؤكد لك نصب الشركة ومحاولتها سرقة أموالك.

وهناك العديد من الدلائل التى تجعلك تستيقظ قبل فقدان أموالك فإذا وجدت هذه العوامل فاحذر التورط مع هذه الشركات.

5 أسباب تؤكد لك نصب الشركة ومحاولتها سرقة أموالك:



*قصر مدة تأسيس الشركة الذى عادة لن يتعدى 3 سنوات

*إعلان الشركة عن منحك نسبة أرباح مغرية من الشهر الأول

*اذا تم إعلانك عن نسبة ثابتة من الأرباح شهرياً

*اذا طلبت الشركة إدخال عملاء عن طريقك مقابل زيادة الربح

*وجود فقرة بعقد التوظيف ينص على وجوب تسلم المبلغ للشركة لوقت طويل

البعض يظن أن بإمكانه الحصول على الأرباح في أول شهر أو شهرين ومن ثم سحب رأس المال وبذلك يضمن الربح، ولكن لم يتمكن من ذلك فهذه الشركات فكرت في ذلك من قبل، لذلك تجد في عقودها فقرة تنص على أن المتعامل يجب أن يسلم المبلغ للشركة لوقت طويل يصل في بعض الأحيان إلى ٣ سنوات، مما لا يمكنك من سحب رأس المال متى شئت.