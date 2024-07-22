ضبط 4 أشخاص بينهم مصابة برش خرطوش فى مشاجرة بدار السلام سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة، وضبط 4 أشخاص من المشاركين فيها بينهم مصابة برش خرطوش، وتم نقلها للمستشفى الجامعى الجديد لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة ومصاب لدائرة مركز شرطة دار السلام، ووجود مصاب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة بين "طرف أول" ولاء ع ا م16 سنة مصابة "برش خرطوش بالقدم اليسري" وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد، وعيسى ر ع م 23 سنة سائق تروسيكل.

وبين "طرف ثان "هاني ع و ت 38 سنة حاصل علي دبلوم زراعة، نجل عمومته إسلام ا ا م24 سنة طالب، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأولي من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب أولوية المرور بالطريق بذات الناحية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.