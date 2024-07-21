اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين فى انقلاب سيارة على طريق "سوهاج - قنا"

الأحد، 21 يوليو 2024 07:03 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين فى انقلاب سيارة على طريق "سوهاج - قنا" انقلاب سيارة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق "قنا - سوهاج" الصحراوى الشرقى.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتبين مصرع عفاف عاطف نادر، 55 عاما، وإنجى ثروت لبيب، 30 عاما، وجيوفانى أبانوب بنيوتى، عامين، وإصابة 3 آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا - سوهاج الصحراوى الشرقى.

تم جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى تحت تصرف الجهات المختصة، والمصابين إلى مستشفى سوهاج لتلقى العلاج اللازم.







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