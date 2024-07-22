شئون الأسرى: الاحتلال اعتقل 9750 فلسطينيا فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وكالات

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادى الأسير إن جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتقل أكثر من 9750 فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء الحرب على غزة فى 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة ونادى الأسير فى بيان مشترك، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل السلطات الإسرائيلية خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة فى منازل المواطنين.

وذكرت وكالة "وفا" الرسمية أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التى تستخدمها القوات الإسرائيلية كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعى التى تشكل كذلك أداة مركزية لدى تل أبيب فى استهداف المواطنين فى ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطينى والإبادة المستمرة فى غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات القتلى والجرحى والدمار.

وقد أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة قتلى الحرب على قطاع غزة إلى 38983 بالإضافة إلى إصابة 89727.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.