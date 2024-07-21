اليوم السابع
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نتنياهو يعلن إرسال وفد لإجراء مفاوضات من أجل صفقة تبادل

الأحد، 21 يوليو 2024 08:31 م
نتنياهو يعلن إرسال وفد لإجراء مفاوضات من أجل صفقة تبادل نتنياهو يعلن إرسال وفد لإجراء مفاوضات من أجل صفقة تبادل
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن "نتنياهو أوعز بإرسال وفد إلى المفاوضات يوم الخميس، من أجل بحث صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس نتنياهو في بيان، الأحد، إن "إسرائيل سترسل وفداً مكلفاً بالتفاوض بشأن صفقة الأسرى مع حركة "حماس"، الخميس.

تظاهر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، في مطار تل أبيب، احتجاجا على سفر رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك للمطالبة بإتمام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية.

وقد أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو سيغادر صباح غد الإثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء.







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