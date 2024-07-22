سفير كوريا الجنوبية من الدقهلية: التعاون مع مصر يتطور بسرعة فى عهد الرئيس السيسى

الدقهلية ـ شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين السفير كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية، والوفد المرافق له، في إطار زيارته لمدينة المنصورة لتدشين قافلة الثقافة الكورية 2024 بمكتبة مصر العامة، وبحث سبل التعاون بين الجانبين، وقاموا بتدشين القافلة من داخل مكتبة مصر العامة وافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات، وقام بزيارة تفقدية إلي دار ابن لقمان، واستمع إلي شرح مفصل حول تاريخ معركة المنصورة وتصدي شعبها للحملة الصليبية علي مصر بقيادة لويس التاسع، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وقال المحافظ، سعادتي بالغة بهذه الزيارة لتدشين قافلة الثقافة الكورية ونشرها في أحد أهم وأعظم المدن المصرية مدينة المنصورة العريقة مدينة الثقافة والفنون والآداب والطب.

وأكد اللواء مرزوق، أن نشر الثقافات وتبادلها بين الدول هي أحد أهم النوافذ المساعده لتقوية التعاون المشترك بين الدول، مشيراً إلي أنه لدينا ثقافات تراثية وتاريخية نريد نقلها الي المجتمع الكوري لتقوية العلاقات بين البلدين من أجل خلق تعاون مثمر.

كما أكد اللواء مرزوق علي أن مصر أصبحت جهازه لجذب كل الاستثمارات الأجنبية بفضل موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتيه القويه التي عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي بنائها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ، الي أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها أمثال الشيخ الشعراوي، والشيخ جاد الحق، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

كما قال اللواء "مرزوق"، إن مدينة المنصورة أصبحت عاصمة مصر الطبية بفضل مراكزها الطبية المتخصصة مثل مركز غنيم الذي أسسه العالم الكبير الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في مصر والعالم، ومركز جراحة الجهاز الهضمي ومركز جراحة القلب ومركز زراعة الكبد وغيرها الكثير يتوافد عليها المواطنين من داخل مصر وخارجها لتلقي العلاج بها.

ولفت المحافظ، إلي أن الدقهلية تضم جامعة من أفضل الجامعات المصرية ألا وهي جامعة المنصورة العريقة التي تحتل مكانة كبيرة بين الجامعات المصرية، بالإضافة إلي أنها من أولي الجامعات في الحصول علي الاعتماد والجودة ، بالإضافة إلي العديد من الجامعات الأهلية والخاصة بمدينة جمصه ومدينة المنصورة الجديدة.

وأوضح اللواء مرزوق، نريد أن تكون الدقهلية هي باكورة التعاون في كافة المجالات وعلي رأسها الاستثمار والصناعة والزراعة والتكنولوجية، مشيراً إلي أنه لدينا خريطة استثمارية نتطلع لتنفيذها وفقاً لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 ، موضحاً بأنه لدينا منطقة صناعية تتميز بموقعها الجغرافي الفريد ألا وهي المنطقة الصناعية بجمصة لوقوعها علي الطريق الساحلي وتوسطها ثلاث مؤاني تجارية كبري هما ( ميناء دمياط - ميناء بورسعيد - ميناء الإسكندرية).

كما قال " المحافظ " نتطلع الي مزيد من التعاون المشترك في كل المجالات علي رأسها مجال الإستثمار والصناعة والزراعة والصناعات التكنولوجية.

وأوضح اللواء "مرزوق"، أن الدقهلية لديها كل مقومات التنمية المستدامة من زراعة وصناعة وثروة سمكية تؤهلها لجذب كافة الاستثمارات الأجنبية بفضل موقعها الجغرافي المتميز وسط محافظات الدلتا وتوافر الأيدي العاملة.

وأكد اللواء "مرزوق" أنه مسئوليتي كمحافظ للدقهلية يزداد صعوبة مع حجم ووزن هذه المحافظة لما تتميز به من ثقل ووزن تاريخي يتمد الي مئات السنين وأنها كانت حائط السد للدفاع عن مصر وذلك من خلال دفاع شعب المنصوره عن مصر وتصديه للحملة الفرنسية .

وأيضا قال المحافظ "أتمني أن يتحول هذا اللقاء وما تم تناوله خلال حديثنا إلي واقع فعلي علي شكل استثمارات تجارية وصناعية متبادلة بين دولة كورية الجنوبية والدولة المصرية متمثلة في محافظة الدقهلية.

وفي نهاية حديثة قال اللواء مرزوق، أود أن أؤكد علي عمق سعادتي بهذه الزيارة ونتطلع لزيارة قريبة للإطلاع علي الخريطة الاستثمارية وفرص الاستثمار بالدقهلية والقيام بجولة ميدانية الي المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية نتفقد خلالها المصانع ونلتقي بالمستثمرين .

ومن جانبه، قال "السفير الكوري"، هذه هي الزيارة الأولي للدقهلية ولن تكون الأخيرة من أجل البحث عن فرص استثمارية حقيقية وتعاون مشترك بين دولة كوريا الجنوبية ومحافظة الدقهلية ممثلة عن الدولة المصرية لكونها احدي اهم المحافظات المصرية.

كما قال "سفير كوريا الجنوبية" سعيد بزيارتي لمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية التي أنجبت لمصر العظماء في كافة المجالات الذين سمعت وقرأت عنهم الكثير والكثير منذ قدومي إلي مصر.

وأشار "السفير الكوري": لدي قناعة كاملة بأن مدينة المنصوره من أهم المدن المصرية لذا تم اختيارها لتدشين قافلة الثقافة الكوريه لكونها مدينة تهتم بالثقافة والفن وتبادل الثقافات.

وأشار "سفير كوريا الجنوبية" إلي أن مركز الثقافة الكورية يعمل علي تنفيذ خطة لزيارة كافة محافظات مصر لنشر الثقافة الكورية وتقوية العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستثمارية.

كما أشار " السفير الكوري " إلي أننا نقوم بالعمل علي تعليم اللغة الكورية للطلاب المصريين من خلال مراكزنا المتخصصة داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضح " سفير كوريا الجنوبية" أن التعاون المشترك بين البلدين يتطور بشكل سريع في عهد الرئيس السيسي الذي عمل علي تعزيز التعاون المشترك مع كافة دول العالم وفتح أبواب مصر لكافة الدول من أجل الإستثمار في كافة القطاعات.

وأكد "السفير الكوري" أننا نريد أن نساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار في مجال الصناعة والتجارة المتبادلة وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلي أنه كانت هناك زيارات متبادلة بين رؤساء الدولتين الكورية والمصرية من أجل التعاون المشترك في كافة المجالات.

كما قال "السفير الكوري"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهودا كبيرة في نشر الإستقرار والأمن في مصر وإجراء إصلاحات اقتصادية التي من شأنها تعيد وضع مصر علي الخريطة الاقتصادية العالمية.

وأكد "سفير كوريا الجنوبية"، أننا نحن علي أتم استعداد للتعاون المشترك لتحقيق نجاحات ملموسة في كل القطاعات داخل جمهورية مصر العربية من خلال البحث داخل المحافظات عن فرص استثمارية حقيقية.

وفي نهاية اللقاء قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بإهداء درع المحافظة إلي سفير كوريا الجنوبية وعدد من الهدايا الفرعونية التذكارية تعبيراً عن عمق المحبة والتعاون بين الجانبين.