رئيس مجلس الدولة يُلحق 3 قاضيات بمكتبه الفني للمرة الأولى في تاريخ المجلس

كتب - أحمد عبد الهادى

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارا يحمل رقم 473 لسنة 2024 بإلحاق 3 من القاضيات في مجلس الدولة، بالمكتب الفني لرئيس المجلس، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة ومنذ بدء الاستعانة بالمرأة في العمل القضائي داخل المجلس قبل نحو 3 سنوات.

ويأتي قرار رئيس مجلس الدولة، بالاستعانة بالقاضيات الثلاث للعمل في المكتب الفني لرئيس المجلس، في ضوء ما أسفرت عنه التقارير من تميزهن فيما أسند اليهن من أعمال منذ التحاقهن بمجلس الدولة، وما أثبتته قاضيات مجلس الدولة بشكل عام من كفاءة وجدارة وتفان في الأداء والعمل.

والقاضيات الثلاث هن كل من:

١- مستشار مساعد (أ) / هند أحمد علي عليوة عمارة.

٢- مستشار مساعد (أ) / رضوى حلمي أحمد عبدالله.

٣- مستشار مساعد (أ) / منى محمود أحمد رشدي محمود.

وأكد المستشار أحمدعبود رئيس مجلس الدولة، الحرص الكبير على الاستعانة بالقاضيات في كافة جوانب العمل القضائي داخل مجلس الدولة، باعتباره حقا لهن، شأنهن في ذلك شأن أقرانهن من قضاة المجلس الأجلاء الذين لا يدخرون جهدا في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، ويحافظون على الاجتهاد سبيلا والتميز في العمل منهجا.