رئيس جامعة الأقصر يتفقد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بكليتى العلوم والطب

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، أعمال اليوم الثاني من إجراء مقابلات لجان الاستماع للسادة المتقدمين لشغل وظائف مدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وكذلك لجنة الإستماع بكلية الطب، للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم الأمراض النفسية والعصبية.

وأكد الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة على انتظام سير أعمال لجان الاستماع بكافة الأقسام المعلنة، منذ بدء إجراء المقابلات، مثنيًا على جهود أعضاء اللجان لانتقاء أفضل الكوادر لدعم كلية العلوم بعناصر ذات خبرة، قادرة على أن تساهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

ويشار إلى انعقاد لجنة الاستماع، لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسمي: الجيولوجيا، والرياضيات، ستعقد يوم 24/7/2024م، فيما تختتم لجنة الاستماع مقابلات المتقدمين بقسم الكيمياء يوم 23 من ذات الشهر، وتنعقد المقابلات بكلية الحاسبات والمعلومات ( الأقصر – العوامية – شارع المدارس – بجوار مبنى الإدارة المركزية لجامعة الأقصر ).

كما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، لجنة الإستماع بكلية الطب، للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم الأمراض النفسية والعصبية، والتي ضمت في عضويتها كل من: الدكتور محمد شحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الدين خليفة أحمد على الدين - استاذ الطب النفسي جامعة اسيوط، وذلك وفقا لإعلان كلية الطب المنشور بتاريخ 6 فبراير 2024.

وأكد رئيس الجامعة على انتظام أعمال اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة تضم اكفأ الكوادر لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج عقب انتهاء اللجنة من مهامها.