حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لـ1160 مواطنا فى قافلة طبية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته "د. سماح جاد وكيل وزارة الصحة" بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد 20 و21 يوليو الجاري بقرية نصر جمعة مركز سمسطا ،مكونة من 7عيادات فى 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة- عظام) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث ،حيث تم الكشف على 1160 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 61 - معمل طفيليات 32- حالات الأشعة العادية 14- استصدار عدد 5 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 3 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 42 حالة -

كما تضمنت فعاليات القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 120مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جهتها، أشارت وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى والكبير الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيرى منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.