اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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حملة وحلفاء كامالا هاريس يدعون مندوبى الحزب الديمقراطى إلى دعمها

الإثنين، 22 يوليو 2024 08:15 ص
حملة وحلفاء كامالا هاريس يدعون مندوبى الحزب الديمقراطى إلى دعمها كامالا هاريس
أ ش أ

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أفادت مصادر أمريكية بأن مسؤولي حملة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وأنصارها بدأوا في إجراء اتصالات لضمان دعم المندوبين لترشيحها قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس المقبل.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين عن المصادر قولها "إن الكثير من الأشخاص يعملون على هذا الأمر الآن"، مضيفا أن هاريس ستعمل على كسب دعمهم.

وكانت هاريس قد أعلنت أمس الأحد، اعتزامها الترشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بعد ساعات من إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الانتخابي وتأييده لها لتحل محله.

ويعد انسحاب بايدن من حملة إعادة ترشحه للرئاسة هي المرة الأولى على الساحة السياسية الأمريكية منذ 1968.







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