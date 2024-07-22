حديقة الأندلس بالزمالك تعود للحياة والافتتاح قريبا

كتب سيد الخلفاوى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من حديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة، وتعد حديقة الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر ، حيث مثلت جزءًا رئيسًا من ذاكرة أجيال عديدة كانت تستمتع بالتنزه فيها وتتكون من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة، والأندلس ، والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة 9 آلاف م2 .

وتعرضت الحديقة للإهمال لفترة طويلة وهو ما دعا محافظة القاهرة لوضع خطة لتطويرها وإعادة الروح إليها فى اطار ما توليه الدولة من اهتمام بالحفاظ على التراث وإعادة إحيائه والحفاظ على المسطحات الخضراء.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وإصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط ، و تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بها ، وترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة ، إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة ، وإزالة كل ما يعوق تمكن زائرى الحديقة من التمتع برؤية نهر النيل دون عوائق مع إضاءتها بالإضاءة التي تعطيها شكلا جمالياً للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة .