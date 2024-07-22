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حاكم كاليفورنيا يعلن دعمه ترشيح كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

الإثنين، 22 يوليو 2024 08:52 ص
حاكم كاليفورنيا يعلن دعمه ترشيح كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية جافين نيوسوم
واشنطن (أ ش أ)

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أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم عن دعمه لترشيح نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، عن نيوسوم قوله "إنه في الوقت الذي تتعرض فيه الديمقراطية للخطر لا أحد أفضل من هاريس لقيادة البلاد".

ومن جانبه، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي "حكيم جيفريز" عن شكره للرئيس جو بايدن لخدمته للولايات المتحدة طيلة السنوات الأربع الماضية، إلا أنه لم يعلن صراحة عن دعمه لهاريس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر القادم، مؤيدا ترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض تلك الانتخابات.







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