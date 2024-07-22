جمعية فلكية: عطارد يزين سماء الغروب ويشاهد بسهولة بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يصل كوكب عطارد اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية تبلغ 27 درجة من الشمس وستكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريباً من هذه الليلة هي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة الذي يبلغ لمعانه (+0.3) بإتجاه الأفق الشمالي الغربي بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، ام عطارد سيبدأ في الظهور مع إنتقال السماء نحو الظلمة وسيكون على إرتفاع 20 درجة فوق الأفق ويرصد أعلى يساره النجم السماك الأعزل بالنسبة للراصد.

غالبًا ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فأغلبنا شاهد كوكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم الكوكب إلا أنه ساطع جداً ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لانراه.

فمدار عطارد داخلي بالنسبة للأرض وقريب بدرجة كافية من الشمس بحيث لا يبتعد أبدًا عن عنها كما يرصد من كوكبنا، ففي معظم الليالي يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس لدرجة أنه من المستحيل رؤيته باستثناء الأوقات القريبة من أقصى استطالة - الزاوية بين الكوكب والشمس في السماء.

هناك نوعان من الاستطالات - الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

ان أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و 28 درجة شرق أو غرب الشمس ويرجع سبب هذا الإختلاف لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائريًا تمامًا.

يمكن البدء في البحث عن الكوكب بعد غروب الشمس ويجب عدم الإنتظار طويلاً ، لأن عطارد سيكون منخفضا وسيغرب بعد حوالي ساعة و 30 دقيقة من غروب الشمس ويفضل إستخدام المنظار عند الرصد.



