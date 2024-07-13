"فلكية جدة": قمر المحرم فى التربيع الأول اليوم

إيمان حنا

يظهر قمر شهر المحرم في طور التربيع الأول فى سماء العالم العربى، اليوم السبت، وفق الجمعية الفلكية بجدة، وسيصل القمر لأعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، موضحةً أنه بعد حلول ظلمة الليل يُرصد نجم لامع قرب القمر هو السماك الأعزل. وفق "سبق" .

ومن جانبه قال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة؛ إن فترة التربيع الأول تظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً، وأنه الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بوساطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانبين النهاري والليلي، وذلك نظراً لتداخل الضوء والظلال؛ ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.

وأوضح أن القمر سيبقى مشاهداً إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 01:48 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة (10:48 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر، مضيفاً أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل.

وأضاف، أن السماك الأعزل يعد من نجوم المرتبة الأولى؛ ما يعني أنه أحد ألمع نجوم السماء، وأن حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما بعضا، ويظهر كنجمٍ واحدٍ بسبب المسافة الشاسعة من سطح الأرض.