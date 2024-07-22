جامعة قناة السويس تكرم المدير الصينى لمعهد كونفوشيوس بمناسبة انتهاء فترة عمله

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين السيد جانج تينج هونج، المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، حيث حضر مراسم الاستقبال الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي للمعهد.

يأتي اللقاء بمناسبة انتهاء فترة عمل السيد جانج تينج هونج في مصر بعد قضاء أربع سنوات بجامعة قناة السويس.

وأثنى الدكتور ناصر مندور على دماثة خلقه وأدائه المتزن، مشيدًا بالجهد المبذول من جانبه كمدير لمعهد كونفوشيوس، خاصة خلال فترة انتشار جائحة كورونا واستمرار العملية التعليمية دون أي معوقات.

كما أشار إلى نجاحه في العمل كهمزة وصل مع جامعة بكين للغات والثقافة، الشريكة لجامعة قناة السويس في إدارة المعهد.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن رجب على حرص المدير الصيني على العمل بروح الفريق الواحد، ودوره في التواصل المثمر مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية في الصين، وكذلك مع الشركات الصينية العاملة في مصر. حيث أسفر هذا التعاون عن تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى في جامعة قناة السويس ودعم التعاون العلمي والثقافي مع الصين.

كما أعرب جانج تينج عن عميق شكره وتقديره لإدارة الجامعة على هذا التكريم، مؤكدًا على اعتزازه بالعمل مع فريق متميز بإدارة الجامعة التي قدمت دعماً كبيراً له، ووفرت بيئة مثالية للابتكار والتطور.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققناها لم تكن لتتحقق لولا رؤية وتوجيهات إدارة الجامعة التي تسعى بكل السبل لدعم العلاقات مع الجانب الصيني، مُتمنياً للجامعة دوام التقدم والازدهار.

في نهاية اللقاء، قدّم الدكتور ناصر مندور درع جامعة قناة السويس للسيد جانج تينج هونج تقديرًا لجهوده الكبيرة خلال فترة توليه منصب مدير معهد كونفوشيوس بالجامعة.