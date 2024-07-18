رئيس جامعة القناة يترأس اجتماع لجنة ترشيح أعضاء لجان قطاعات التعليم العالى

الإسماعيلية-صبرى غانم

اجتمع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأعضاء اللجنة المركزية للتقدم لعضوية لجان قطاعات التعليم العالي للدورة 2024-2027، بمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن تقديم ملفات الترشيح إلى اللجنة المركزية سيكون من خلال مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لافتاً إلى أن آخر موعد لتقديم الملفات الثلاثاء الموافق 23 يوليو.

وأكد "مندور" على الدور الهام للجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات في منظومة التعليم العالي بمصر، مشيرًا إلى أنها تشكل ركيزة أساسية لضمان جودة التعليم وتطويره، حيث تعمل اللجان على إعداد ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، بالإضافة إلى تقييم جودة التعليم في الجامعات المصرية وتعزيز التعاون بين الجامعات في مختلف المجالات.

كما عرض "مندور،" لمعايير الترشيح والمفاضلة لإختيار رؤساء ونواب وأمناء وأعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي للدورة 2024-2027.

مُشيراً إلى أن الشروط تشمل أن يكون المتقدم شاغلاً لدرجة أستاذ، وألا يكون المرشح شاغلًا لمنصب إداري داخل المؤسسة التعليمية وقت التقدم للترشح.

جدير بالذكر أن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار مجلس جامعة قناة السويس للتقدم لعضوية لجان قطاع التعليم العالي للدورة 2024-2027 تضم كل من :

الدكتور ناصر مندور رئيساً ، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عضواً، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عضواً.

والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري و الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان عن قطاع العلوم الصحية، الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية عن قطاع العلوم الإنسانية، الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم عن قطاع العلوم الأساسية، الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة عن قطاع العلوم الهندسية.

