جامعة حلوان تشارك فى مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار "العالم علمين"

كتب محمد صبحى

تشارك جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار "العالم علمين".

تأتي هذه المشاركة ضمن مشاركة الجامعات المصرية في المهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة، وجامعة حلوان، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويشارك طلاب جامعة حلوان في مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل الموسيقى والكورال، والفنون التشكيلية، وكرة القدم الخماسية، مما يعكس تنوع المواهب والاهتمامات لدى الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية مثل مهرجان العلمين الجديدة قائلاً: "إن مشاركة طلابنا في مثل هذه الفعاليات تعد فرصة ثمينة لصقل مواهبهم، وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية، وتعزيز روح التعاون والمنافسة الشريفة بينهم. كما أنها تسهم في بناء شخصياتهم بشكل متكامل، وتعدهم ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع."

وأضاف قنديل: "نحن في جامعة حلوان نؤمن بأهمية الأنشطة الطلابية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، ونسعى دائماً لتشجيع طلابنا على المشاركة الفعالة في مثل هذه المهرجانات التي تفتح لهم آفاقاً جديدة للتعلم والإبداع."

ولمزيد من المعلومات حول مهرجان العلمين الجديدة 2024 والفعاليات المصاحبة، يمكن للمهتمين زيارة الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع فيسبوك

https://www.facebook.com/NewAlameinFestival?mibextid=ZbWKwL

كما يمكن متابعة أخبار وفعاليات قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61562302426045&mibextid=ZbWKwL

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يعد منصة هامة لتبادل الخبرات والثقافات بين طلاب الجامعات المصرية، ويساهم في تعزيز روح الانتماء والتعاون بين الشباب المصري.