تعليم الجيزة تصدر قرارا هاما بشأن ملفات التقدم لرياض أطفال وأولى ابتدائى

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استلام ملفات التقدم للصفوف (الأول رياض أطفال - الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى) دون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكدت المديرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه منعًا للتكدس وحرصًا على راحة أولياء الأمور، يتم استلام ملفات التقدم للصفوف (الأول رياض أطفال - الأول الإبتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى) بدون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية، على أن يتقدم ولي الأمر بالبطاقة الصحية والكشف الطبى قبل بداية العام الدراسي.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت فتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، ابتداءً من السبت 1 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو الماضي للالتحاق بالعام الدراسى المقبل 2025.

ونبهت المديرية على أن التسجيل يتم من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل، مشيرة إلى أنه يمكن لولى الأمر التسجيل مرة واحدة فقط لمدرسة الرسمية المتميزة للغات (لا تخضع للمربع السكنى) أو المدارس الرسمية للغات (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة الجيزة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.



