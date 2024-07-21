جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب رابعة ابتدائى بالجيزة.. تنطلق غدا

كتبت – مرام محمد

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إذ تنطلق الامتحانات لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، غدًا الإثنين الموافق 22 يوليو 2024.

وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائى بالجيزة.

- الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

- السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

وحسب مواعيد الامتحانات المعتمدة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعقد امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب (الصفين الأول والثاني الإعدادي)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 27 يوليو 2024م، والصف الثالث الإعدادي، خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

وتنظم امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية (الصفين الأول والثانى الثانوي العام)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 29 يوليو 2024م، وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب التعليم الفني بجميع تخصصاته، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024م.