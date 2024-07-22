تعرف على تفاصيل مشروعات المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة".. انفوجراف

كتبت أسماء أمين

تستهدف المرحلة الثانية من "حياة كربمة "20 محافظة خلال السنة الأولى 24/25، وهم الدقهلية والغربية الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والمنيا وبنى سويف والجيزة والقليوبية وأسيوط والفيوم وقنا وسوهاج والوادى الجديد ودمياط واسوان والإسماعيلية والأقصر ومطروح .

وعن المشروعات المستهدفة خلال المرحلة الثانية :

قطاع المياه:

مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 2350كم، ومد توصيلات منزلية بعدد 1.8 مليون وصلة، وتنفيذ محطات مياه شرب بعدد 18 محطة، ومد وصلات مياه الشرب بعدد 315 ألف وصلة.

قطاع الصرف الصحى

إضافة طلمبات محطات معالجة صرف صحى بعدد 97 محطة وبطاقة مليون م3/يوم.

قطاع التعليم

تطوير وإنشاء 4115 مدرسة، و12565 فصلا.

قطاع الصحة

55 مستشفى مركزيا، و 854 وحدة صحية، و493 نقطة إسعاف.

قطاع الشباب والرياضة

إنشاء وتطوير 1584مركزا للشباب.

قطاع التنمية الزراعية

تبطين 1654 كم من الترع.

قطاع الغاز الطبيعى

مد 4 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى.

قطاع الاتصالات

خدمة 4.6 مليون وحدة سكنية بشبكات الألياف الضوئية.

قطاع الطرق

رصف الطرق الداخلية والخارجية لجميع القرى.

وتبلغ التكلفة التقديرية لها 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 21.4 مليون مواطن، طبقا لبرنامج الحكومة الجديد.

ويستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 57% من تكلفة المرحلة الثانية، كما يستحوذ قطاع الصحة على حوالي 10%، كما تستهدف المرحلة الثانية رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في الريف إلى 80%

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