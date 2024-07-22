تعرف على أحدث مشروع لتجميع وتصنيع الجرارات الزراعية بقناة السويس

كتب مدحت عادل

شهد اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأخير، موافقة المجلس على مشروع شركة ليوماكس لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات الزراعية بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه.

ويقع المشروع الجديد على مساحة 7500 متر مربع؛ من أجل إنتاج 1000 جرار سنويًا؛ وذلك تماشيًا مع خطة الدولة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية.

وضمت قرارات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، الموافقة على مشروع شركة بيرل بولي يوريثان نورث أفريكا المتخصصة في صناعة مادة البولي يوريثان ومشتقاتها، التي تستخدم بشكل أساسي في العديد من القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات، وصناعة الأثاث، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، على أن يقام المشروع على 3 مراحل، بتكلفة استثمارية قدرها 1.7 مليون دولار، على مساحة 5175 مترا مربعا.

ونجحت الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8,25 مليار جنيه بالعام المالى 23-24 بزيادة بلغت نسبتها 36% عن العام المالي 22-23 الذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6,07 مليار جنيه، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 5,42 مليار جنيه في العام المالي 23-24 مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4,08 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33%.

كما حققت مواني الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت 36,5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43,14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25,5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 ملايين و131 ألف حاوية مكافئة بمواني الهيئة خلال العام المالي 23-24.