تعاون المركز القومي للبحوث ومصنع كيم تك لربط مُخرجات البحث العلمي بالصناعة

محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القيادة السياسية تُولي أهمية خاصة لربط مُخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية كأحد أهم محاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، وقع الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون مع شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات برئاسة أحمد الشرقاوي؛ بهدف تكثيف التعاون البحثي والعلمي بما يخدم الصناعة الوطنية وحل مشكلاتها والإسهام في تقديم منتجات محلية بجودة عالمية تقوم على أسس بحثية سليمة.

وأكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن التفاعل والتعاون مع المؤسسات الصناعية ذات الثقة يُمثل أحد أهم أهداف المركز من أجل ترجمة الأبحاث العلمية إلى واقع ملموس يخدم مُتطلبات الحياة اليومية سواء من أجهزة علمية أو معملية والقدرة على تطوير الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن المركز القومي للبحوث يهدف إلى تنفيذ أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم على حتمية التعاون البحثي عبر شريك صناعي قادر على تحويل الأوراق العلمية إلى منتجات صناعية، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المصري.

وثمن الدكتور حسين درويش الجهود التي توليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تخريج جيل جديد قادر على التفاعل مع المجتمع الصناعي، وإحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية التي تحتاج إلى عقول أبنائها وللقضاء على البطالة مواكبة التقدم العالمي في ربط مُخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية.

ومن جانبه، أكد أحمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية، أهمية عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي والصناعي وتنفيذ مخرجات البحث العلمي إلى صناعة وطنية توفر المزيد من فرص العمل وتساهم في حل مشكلات المنتج المُستورد إلى الحرص على مُواكبة التقدم الصناعي الهائل حول العالم بالقدرة على تجهيز كافة معامل الجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية والمصانع ذات الصلة بصناعة وطنية ذات جودة عالمية.