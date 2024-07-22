ترامب: سياسات الديمقراطيين لن تكون مختلفة سواء كان المرشح بايدن أو هاريس

محمد جمال

قلل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من شأن المنافسة المحتملة فى الانتخابات الرئاسية القادمة بنوفمبر، مع كامالا هاريس التى تسعى للفوز بتأييد الحزب الديمقراطى، وذلك بعدما أعلن الرئيس جو بايدن عدم ترشح لولاية ثانية.

وفى محادثة هاتفية مع شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية، قال ترامب، إنه على الرغم من أنه لن يواجه بايدن فى نوفمبر، فإنه لا يعتقد أنه سيتغير شيء فى السباق الرئاسى إذا واجه بدلا من منه نائبته هاريس.

وقال ترامب: "أعتقد أنها ليست أفضل منه. يمكن أن تكون أقل كفاءة بكثير".

وأصر ترامب على أن هاريس لا تزال مرتبطة بسياسات إدارة بايدن، التى يعتقد أنها لا تحظى بشعبية لدى الأميركيين.

وأوضح أن "السياسات لن تكون مختلفة، سواء كان المرشح هو أو هي".

وتابع متحدثا عن هاريس: "لقد كانت مسؤولة عن الحدود. لقد كانت قيصر الحدود، وكانت الأسوأ على الإطلاق. كانت لدينا أسوأ الحدود على الإطلاق".

يذكرأن، أكد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إنه سيقوم بمناظرة أى مرشح ديمقراطى أيا كان، وأضاف ترامب أن شبكة ABC متحيزة وطالب بإجراء المناظرة على "فوكس نيوز"، كما شكك ترامب فى إصابة بايدن بكورونا.

ونظرا للضغوط الديمقراطية، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة فى 5 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس بايدن فى بيان: لقد كان أعظم شرف فى حياتى أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعى لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبى وبلدى أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتى كرئيس للفترة المتبقية من ولايتى.

وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة فى وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق فى منافسة المرشح الجمهورى دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأحد، دعمه الكامل لنائبته كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطى بانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعد إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي.

وطالب بايدن فى منشور على منصة "إكس"، أنصاره بالتبرع لحملة هاريس.

بدوره قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر، الأحد، إن الرئيس جو بايدن وضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولاً، بقراره الانسحاب من السباق الرئاسى 2024.