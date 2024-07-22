بعد الحكم بسجن المتهم 15 سنة.. 8 معلومات عن قضية فتاة مدينة نصر وسائق أوبر

كتب إيهاب المهندس

صدر ضد سائق أوبر المتهم بخطف أنثى بالتحايل المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد، في مدينة نصر، حكما بالسجن المشدد 15 سنة، من محكمة جنايات القاهرة.

وتوجد معلومات حول القضية منها..



1_ المتهم أغلق تطبيق الشركة بعد استقلال المجني عليها معه حتي لا يتتبعه أحد.

2_ المتهم ترجل من السيارة وحاول التعدي علي المجني عليها، بأحد الأماكن الخالية من المارة بنطاق مدينة نصر لولا وجود اثنين من المارة أنقذوها.

3_ المتهم هرب من مكان الواقعة، والتي حدثت يوم 13 مايو الماضي.

4 _ أحد شهود الواقعة قام بنقل المجني عليها للمستشفي وحكي أمام جهات التحقيق واقعة التعدي علي المجني عليها.

5 _ الممثل القانوني لشركة أوبر قال إن السائق لم يؤكد بدء الرحلة.

6 _ تم عمل تحليل مخدرات للمتهم، كما عرضت المجني عليها علي الطب الشرعي لمناظرة الإصابات التي لحقت بها.

7 _ الجنايات حكمت علي المتهم من أول جلسة لمحاصرته بأدلة الثبوت.

8 _ يتبقي أمام المتهم استئناف علي الحكم أمام محكمة الموضوع الثانية"جنايات مستأنف"