بدء اختبارات رواق القرآن الكريم التتابعية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت أروقة القرآن الكريم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، انطلاق فعاليات الاختبارات التتابعية لجميع الدارسين المقيدين بأروقة القرآن الكريم؛ وذلك لتقييم مدى تقدمهم في حفظ القرآن الكريم، ويعد اجتياز هذه الاختبارات شرطًا لعبور للدارسين للانتقال إلى المستوى الأعلى، ويشارك في هذه الاختبارات 7800 دارسًا ودارسة من مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والكبار، في (31) فرع رواق قرآن كريم بالإسكندرية.

وشدد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على الرواق الأزهري، على ضرورة متابعة سير الاختبارات، ومعالجة أي معوقات تواجهها بشكل فوري، كما أكد على أهمية هذه الاختبارات في تقييم حفظ الدارسين للقرآن الكريم واكتشاف الموهوبين وتشجيعهم على المضي قدمًا في حفظ كتاب الله وإتقان أحكامه.

من جانبه، أكد الشيخ محمود ماهر، مدير فروع الرواق، أن الاختبارات ستستمر لمدة 10 أيام، وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل فرع، ووجهت إدارة الرواق أعضاءها لمتابعة سير الاختبارات عن كثب والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ.

تأتي هذه الاختبارات في إطار حرص الأزهر الشريف ودوره الرائد في خدمة القرآن الكريم، ونشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي، وتأهيل جيل من الحفظة المتقنين لاتقان أحكام القرآن الكريم ونشره في مختلف أنحاء العالم، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتُشرف على الاختبارات لجنة متخصصة برئاسة عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وهاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.