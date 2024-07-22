"المشكلات النفسية والانفعالية للموهوبين فى كرة القدم" رسالة دكتوراة بجامعة الوادى الجديد

كتب- محمد سليمان

شهدت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، مناقشة رسالة الدكتوراة للباحث أحمد فتحى أحمد سليمان حسن سالم بكلية التربية، من محافظة أسيوط تحت عنوان"أهم المشكلات النفسية والانفعالية التي تواجه الموهوبين فى كرة القدم وطرق العلاج"، وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من كوكبة من أساتذة علم النفس والصحة النفسية من الدكتور أشرف أحمد عبد القادر السيد، أستاذ الصحة النفسية، وعميد كلية التربية ببنها، جامعة بنها، والدكتورة هاله خير سنارى، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بقنا، بجامعة جنوب الوادى، والدكتورة ليلى عبد الحميد عبد الخافظ، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، بجامعة الوادى الجديد، والدكتورة أسماء دياب عبد المقصود، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، بجامعة الوادى الجديد.

تسلط الرسالة الضوء على فئة الموهوبين رياضيا فى كرة القدم, وهي فئة لم يهتم بها الكثير من الباحثين، حيث تناولت الرسالة أهم المشكلات النفسية والانفعالية التي تواجه الموهوبين فى كرة القدم من تلاميذ المرحلة الإعدادية, والتى تؤثر على أدائهم فى رياضة كرة القدم, والتى تعد من أهم الأنشطة التى تمارس داخل المدارس وخارجها، كما تحظى بشعبية كبيرة فى المجتمع المصرى.

كما تضمنت الرسالة أخطر هذه المشكلات وهى الكمالية العصابية وقلق المنافسة، والتى بدورها تؤثر على أداء هؤلاء الموهوبين، وقد تؤدى إلى عدم الاستمرار فى هذه الرياضة، وأوضحت الرسالة فى مضمونها أن الكمالية العصابية وقلق المنافسة قد تؤدى إلى تشتت الانتباه وفقدان التركيز والارتباك وانخفاض جودة الأداء للاعبين أثناء المنافسات الرياضية، كما ان زيادة هذه المشكلات قد تؤدى إلى فقدان التحكم فى انفعالات اللاعب، مما يسبب له أثر نفسى بالغ على مسيرته فى هذه الرياضة.

تعد هذه الرسالة من الرسائل المهمة التي تناولت تحليل سلوكيات اللاعبين من خلال التحليل النفسي الإكلينيكي, كما تضمنت الرسائل برنامج علاجى نفسى يخفض من تلك المشكلات هو الأول من نوعه لهذه الفئة من الموهوبين فى كرة القدم، مما يدعم أهمية تواجد الأخصائيين النفسيين فى الأندية الرياضية المختلفة, وبالرغم من وجود أخصائيين نفسيين فى الاندية الرياضية الاوروبية, إلا أنها على المستوى العربى والمصرى تكاد تكون نادرة جدا.



الإعلان عن منح الباحث رسالة الدكتوراة



الباحث أحمد فتحي خلال مناقشة رسالته



عقب منح الباحث رسالة الدكتوراه



فرحة أشقاء الباحث



لجنة الاشراف عقب الإعهلان عن منح الباحث أحمد فتحي رسالة الدكتوراه