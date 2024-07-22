جامعة بنها تنعى الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية

القليوبية إبراهيم سالم

نعت جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات الأكاديمية والإدارية، وأسرة الجامعة، بخالص العزاء والمواساة الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية.

وأعربت الجامعة، عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان قد تعرض الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، لوعكة صحية ودخل على إثرها المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وانتقلت روحه إلي بارئها، ولم تعلن الأسرة حتي الان عن موعد ومكان الجنازة.

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