المجلس القومي للمرأة ينظم دورة لدعم مقدمى الخدمات الصحية للمرأة بطب الفيوم

كتب محمود راغب

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا في وحدة العنف ضد المرأة ورشة تدريبية لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة بكلية طب جامعة الفيوم، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والوكالة الإيطالية للتنمية AICS.



واستهدفت الورشة 25 من مقدمى الخدمات الصحية من الأقسام المختلفة بكلية الطب والذى من المتوقع لهم إدارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس.

أدار الورشة التدريبية كلا من الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى بالوحدة ، والمستشار أحمد النجار المستشار القانونى للوحدة ،و الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي ،و سالى ذهنى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ، و محمد محيى الدين المحامي بمكتب شكاوى المرأة بالفيوم.

عرضت الدكتورة أمل فيليب تعريفات العنف ضد المرأة الدولية و المحلية ، وأحدث الاحصائيات الخاصة به، و مناقشة أسبابه و أشكاله و المضاعفات الصحية و الاجتماعية والنفسية ، و أهمية دور القطاع الطبى فى دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف ، إلى جانب عرض معايير تقديم الخدمة و كيفية تقديم الدعم النفسى الاولى وتقييم المخاطر و الحالة النفسية للناجية من العنف و مناقشة خطة السلامة التى من شأنها الحفاظ على سلامة المرأة المعنفة و أطفالها.

واستعرض المستشار أحمد النجار الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة وتصنيفاتها وكيفية التفريق فيما بينها وأهم ما يميز كل جريمة عن أخرى أثناء توقيع الكشف الطبي ، كما أشار الى أهمية واجبات الطبيب فى الابلاغ عن تلك الجرائم وحدود المسئولية .



وأشارت الدكتورة دينا شكرى فى جلستها لمبادىء فحص الطب الشرعي فى الحالات المختلفة للاعتداء سواء كان التحرش أو الاغتصاب أو هتك العرض، مشددة على أهمية الابلاغ فى الوقت المناسب لعدم ضياع الأدلة وهو الدور الهام الذى تقوم به وحدة المراة الآمنة من خلال تطبيق برتوكول الرعاية الصحية ومسار الناجيات من العنف البدنى والجنسي والتعليمات القضائية للنيابة العامة فى جميع الاستدلالات وأعمال التحقيق .

وأوضح محمد محيي الدين الدور الهام الذى يقوم به مكتب شكاوى المرأة بجميع المحافظات كشريك أساسي فى مساعدة الناجيات من العنف مستعرضاً الخدمات التى يقدمها المكتب وأهدافه وتصنيفات العمل وكيفية تقديم الخدمة والتعاون مع الجهات الشريكة وخط التواصل المباشر بين الوحدة والمكتب ورقم الخط الساخن 15115 والذى يتلقى الشكاوى والاستفسارات على مدار 12 ساعة.

فيما أشارت سالى ذهنى إلى دور الصندوق فى دعم قضايا مناهضة العنف ضد المرأة والصحة الانجابية بكافة الوسائل واهمها وحدات المرأة الآمنة والتركيز على تقديم الدعم لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المرأة المعرضة لأشكال العنف المختلفة.