الكشف على 1586 مريضا ضمن قافلة طبية علاجية بقرية إصلاح الغيط بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف على 1586 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية، في قرية إصلاح الغيط مركز جمصة، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وضمت القافلة 11 عيادة متنوعة منها: (2 أطفال - 2 باطنة - الجراحة - عظام - أنف وأذن - رمد - جلدية- أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات، وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: (باطنة 268، أطفال 178، جراحة 192، أنف وأذن 163، أسنان 153، عظام 128، رمد 175، جلدية 236، نسا وتنظيم أسرة 93).

وتم إجراء 260 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و 67 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ100 من المرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرار واحد للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 33 ندوة تثقيفية، و130حالة استبيان، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة، ولرفع المعاناة عنهم.