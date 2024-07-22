اليوم السابع
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السيطرة على حريق مصنع أدوات بلاستيكية فى العاشر من رمضان دون إصابات

الإثنين، 22 يوليو 2024 07:34 م
السيطرة على حريق مصنع أدوات بلاستيكية فى العاشر من رمضان دون إصابات سيارات إطفاء - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق بمصنع أدوات بلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ ينشوب حريق بمصنع أدوات بلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

 

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق بخط إنتاج داخل المصنع، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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