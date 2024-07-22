الخارجية العراقية تدين العدوان الإسرائيلى على اليمن

بغداد (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية العراقية العدوان الإسرائيلى الذى استهدف منشآت نفطية ومدنية فى محافظة الحديدة غرب اليمن، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب اليمنى، محملة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية عن أى تصعيد عسكرى فى المنطقة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين، أنها تعرب عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية الشقيقة، الذي استهدف منشآت نفطية ومدنية، منها ميناء الحديدة وشركة الكهرباء، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين.

واعتبرت الخارجية العراقية أن هذا الهجوم يعد تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار في المنطقة".

