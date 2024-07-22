التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى ترع سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج، التابعة لإدارة الحماية المدنية من إنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب المحافظة تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرق طفل أثناء الإستحمام بإحدى الترع بمركز المنشأة وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، بغرق طفل بمركز المنشاة، " تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري " حيث غرق الطفل محمود ر م م 10 سنوات، ومقيم بذات الناحية وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي المنشاة المركزي.

وبسؤال والدة المتوفـي المدعوة صفاء خ ع م 36 سنة ربة منزل – ومقيمه بذات الناحية أثناء قيام نجلها المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقاً ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.